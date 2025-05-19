Кабмин поддержал проект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке

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Правительство России одобрило законопроект, упрощающий оформление двойной фамилии при вступлении в брак, если ее хочет взять только один из супругов. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект внесла в Госдуму в феврале депутат Ксения Горячева из партии «Новые люди». Документ доработают авторы с учетом замечаний.

Сейчас при желании одного из супругов взять двойную фамилию нужно подавать отдельное заявление в ЗАГС, что создает лишние сложности. Оформить двойную фамилию можно, если «иное не предусмотрено законами субъектов РФ». Новый законопроект предлагает упростить этот процесс, уточнив формулировки в Семейном кодексе.

Также авторы инициативы предложили отменить запрет на двойную фамилию, если у одного из супругов она уже была до брака. При этом в проекте не упоминаются полномочия регионов, ранее предусмотренные действующим законодательством, пишет Газета.