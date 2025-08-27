Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
К осени чаще всего на подработку стали искать исполнителей на склады

27 августа 2025 12:15
146
к осени чаще всего на подработку стали искать исполнителей на склады

С приближением осени компании активнее ищут временных исполнителей для работы на складах, в логистике и ритейле. Так, аналитики Авито Подработки отмечают, что в августе 2025 года количество предложений о подработке для складских исполнителей выросло на 85% всего за месяц, причем средние предлагаемые вознаграждения для временных исполнителей на этой позиции варьируются от 92 334 до 97 110 руб/мес за подработку.

Востребованы оказались также комплектовщики — они заняли второе место по приросту числа новых предложений о временной занятости. В августе их стали искать на 61% чаще, чем в июле. Исполнителям предлагалось вознаграждение в диапазоне от 52 276 до 83 054 руб/мес.

На третьем месте в рейтинге — продавцы. Спрос на таких исполнителей увеличился на 55% за месяц, и в августе текущего года они могли рассчитывать на среднее вознаграждение в размере от 41 253 до 53 189 руб/мес.

Интерес к подработке со стороны россиян также растет. Согласно свежему опросу Авито Подработки, больше половины опрошенных (51%) из 2000 респондентов планируют искать подработку осенью или уже нашли ее, при этом основная цель — увеличение совокупного дохода (60%).

