к осени чаще всего на подработку стали искать исполнителей на склады

146

С приближением осени компании активнее ищут временных исполнителей для работы на складах, в логистике и ритейле. Так, аналитики Авито Подработки отмечают, что в августе 2025 года количество предложений о подработке для складских исполнителей выросло на 85% всего за месяц, причем средние предлагаемые вознаграждения для временных исполнителей на этой позиции варьируются от 92 334 до 97 110 руб/мес за подработку.

Востребованы оказались также комплектовщики — они заняли второе место по приросту числа новых предложений о временной занятости. В августе их стали искать на 61% чаще, чем в июле. Исполнителям предлагалось вознаграждение в диапазоне от 52 276 до 83 054 руб/мес.

На третьем месте в рейтинге — продавцы. Спрос на таких исполнителей увеличился на 55% за месяц, и в августе текущего года они могли рассчитывать на среднее вознаграждение в размере от 41 253 до 53 189 руб/мес.

Интерес к подработке со стороны россиян также растет. Согласно свежему опросу Авито Подработки, больше половины опрошенных (51%) из 2000 респондентов планируют искать подработку осенью или уже нашли ее, при этом основная цель — увеличение совокупного дохода (60%).