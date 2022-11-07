К 80-летию самарского троллейбуса журналист и энергетик Владимир Громов записывает песню 

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6 ноября отмечалась значимая дата в истории Самары – 80-летие самарского (куйбышевского) троллейбуса. К юбилею был приурочен ряд мероприятий, в числе которых и работа над музыкальным подарком: вскоре запись песни на стихи Роберта Рождественского завершит один из постоянных пассажиров городского общественного транспорта – самарский журналист и энергетик Владимир Громов.

Приступая к творчеству, он заблаговременно заручился официальным разрешением правообладателей Екатерины Робертовны и Ксении Робертовны Рождественских на использование авторского произведения. И теперь по-новому зазвучит стихотворение «За тобой через года», вышедшее в далеком 1962 году из-под пера советского и российского поэта и переводчика, одного из ярких представителей эпохи «шестидесятников», лауреата Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Музыка для будущей песни написана самим Владимиром Громовым.

«Еще летом, перечитывая стихи, я вдохновился Рождественским. Потом пришла идея создания песни в жанре советского диско. Конечно, прежде всего, это лирика, где, признаваясь в любви к женщине, главный герой сравнивает себя с троллейбусом. Текст красноречив: «…Если ты – провода, я – троллейбус. Ухвачусь за провода руками долгими, буду жить всегда-всегда твоими токами…». А моя песня стала признанием в любви не только своей семье, но и одному из видов городского пассажирского транспорта, – рассказывает журналист, начальник управления по стратегическим коммуникациям энергоснабжающей организации Владимир Громов. – Наверное, многие самарцы в дороге по родному городу время от времени предавались романтическим мечтаниям. Раньше я часто пользовался именно троллейбусом, с которым меня когда-то связали жизненные обстоятельства, а сейчас – и творческие. Считаю, что за десятилетия троллейбусное сообщение доказало свою необходимость в городе-миллионнике. Я очень рад тому, что этот общественный транспорт продолжает развиваться».

Муниципальное предприятие «ТТУ» также приняло участие в создании музыкального произведения.

«Мы послушали окружающий эфир. Он шипит, щебечет, движется в разных локациях. То есть если аппаратуру поднести в то или иное место, получим определенный звук, в другом месте он меняется. В итоге записали электромагнитные излучения, включая то, что происходит в салоне – звуки салона. Все это действительно можно использовать, чтобы обогатить музыкальный материал», – поясняет звукорежиссер, аранжировщик, продюсер Евгений Жевлаков.

Но не только в этом выразилась творческая коллаборация. Одна из инструментальных партий в студийной атмосфере исполнена трубачом Самарского муниципального концертного духового оркестра Сергеем Рыбиным.

В отличие от музыкантов, которые имеют соответствующее профессиональное образование, автор проекта относит себя к самодеятельным исполнителям. Вспоминает, что в советские времена участвовал в различных конкурсах, занимался в хоре ДК «Родина», пел в ВИА «Мечта». Свои мечты он продолжает осуществлять и сейчас.

«При записи вокальной партии мне не всегда просто следовать советам моих товарищей по проекту, например, «добавить 1/16 к 1/32», «сделать вибрирующее глиссандо» или использовать какие-то другие приемы музыкальной выразительности. Но я очень стараюсь, ведь задействовано много талантливых людей. И при создании песни действительно все соединилось: и стихи, и музыка, и хорошие люди, и энергетика, и желание удивить, – прокомментировал Владимир Громов. – Когда работа над этим треком завершится, нужно будет зарегистрировать авторские права. На всех нас лежит высокая ответственность – хочется, чтобы песня понравилась и обычным слушателям, и, конечно же, сотрудникам «ТТУ».

«Когда нам предложили поучаствовать в записи песни и съемках, сразу поддержали идею. В «ТТУ» коллектив творческий. Подумаем над тем, как применить новую песню. Как вариант – продемонстрировать во время наших праздничных акций, – говорит директор муниципального предприятия г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – В любом случае я и мои коллеги считаем, что троллейбус – и нужный городу, и экологичный, и романтичный, и мелодичный вид транспорта. Едет, накреняется, когда нужно, звучит… Он живой! Надеемся, что после приобретения 22-х «Адмиралов» наши депо будут и впредь пополняться машинами, которые не только используются для перевозки пассажиров, но и, как выяснилось, дают стимул к творчеству!»

Фото: администрация Самары