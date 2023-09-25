К 117-летию Дмитрия Шостаковича в Самаре возложили цветы к памятнику композитора 

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В понедельник, 25 сентября, в сквере имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича прошло торжественное возложение цветов к памятнику известного композитора, посвященное его 117-летию. В мероприятии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, председатель Союза композиторов Самарской области, народный артист Российской Федерации Марк Левянт, а также работники театра оперы и балета и других учреждений культуры.

Советский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Ленинграде, а в Куйбышеве он проживал во время эвакуации с 1941 по 1943 год. Здесь композитор закончил работу над Седьмой симфонией, которая впервые была исполнена 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета, расположенном на площади Куйбышева.

В 2004 году на доме (ул. Фрунзе 146), где жил Шостакович, была установлена мемориальная табличка, в 2006 году его именем была названа улица, идущая от театра, где исполнялась Седьмая симфония, до дома его дома. А в 2019 году в сквере на площади имени В.В.Куйбышева установили памятник великому композитору Дмитрию Шостаковичу. Автором памятника стал народный художник СССР Зураб Церетели. Сегодня театр носит имя всемирно известного композитора.

Музыка Шостаковича звучит на больших и малых концертных площадках нашего города. С 7 сентября в Самаре проходит IV Международный Фестиваль искусств «ШОСТАКОВИЧ. НАД ВРЕМЕНЕМ». Фестиваль стал культурной традицией и в этом году проводится 4 раз.

Во время мероприятия в сквере имени Шостаковича звучала концертная программа Самарского духового оркестра под руководством заслуженного артиста Самарской области, дирижера Марка Когана. После официальных речей и поздравлений присутствующие возложили цветы к памятнику выдающегося и легендарного композитора.

Фото: администрация Самары