Извините, «машина отключилась: министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания

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Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение провести служебное расследование в отношении министра культуры полуострова Арины Новосельской, которая в четверг, 11 марта, нецензурно выругалась в ходе видеосовещания, передают "Известия".

Во время мероприятия случилось внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники.

«Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое?» — возмутился Аксенов. Он поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку по факту случившегося.

Новосельская, со своей стороны, поспешила извиниться, объяснив участникам совещания, что у нее «машина отключилась».

Совещание было посвящено реализации федеральных целевых программ в регионе.

Фото: ТАСС/Стоян Васев/"Известия"