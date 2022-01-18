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Известный священник: "Святая вода есть средство освящения всего мира" 

18 января 2022 20:44
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Святую воду можно пить, когда хочется, нет предписания.

Святую воду можно пить, когда хочется, нет предписания, что ее нужно употреблять исключительно натощак, это предрассудок, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).

Православные христиане отмечают 19 января День Крещения Господня. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. В праздник Крещения утром в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами - помогает при болезнях.

"Некоторые неразумные люди ограничивают употребление святой воды, считая что ей нужен какой-то особенный почет. Существует предрассудок, что святую воду нужно пить натощак. Ничего подобного. Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда ее пить и кому пить - по обстановке, когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас. Иисус Христос приходит в этот мир для нас, ему от нас ничего не нужно, Бог самодостаточен" , - рассказал иеромонах.

Он отметил, что в вопросах, касающихся святой воды, сходятся вера и суеверия. "Бог помогает тем, кто приходит к нему за помощью, а тем, кто одной рукой помощь просит, а другой - отталкивает, сомневаюсь что он поможет. Людям, которым кажется, что какой-то материальный предмет они могут ухватить и что-то из него извлечь - это чистейшая магия. И людей немножко жалко. Вы в храм-то ходите на богослужение, в таинствах церкви участвуете? Если нет, то есть повод задуматься. И не проще ли набрать воду из-под крана?" - сказал иеромонах.

Отвечая на вопрос о том, почему святая вода не портится, он сказал, что "цветение - это химический процесс, химией церковь не занимается". "Мы не знаем, мы это не исследуем", - уточнил иеромонах.

 

Фото из открытых источников

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