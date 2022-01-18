Известный священник: "Святая вода есть средство освящения всего мира" 

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Святую воду можно пить, когда хочется, нет предписания, что ее нужно употреблять исключительно натощак, это предрассудок, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).

Православные христиане отмечают 19 января День Крещения Господня. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. В праздник Крещения утром в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами - помогает при болезнях.

"Некоторые неразумные люди ограничивают употребление святой воды, считая что ей нужен какой-то особенный почет. Существует предрассудок, что святую воду нужно пить натощак. Ничего подобного. Святая вода есть средство освящения всего мира. Когда ее пить и кому пить - по обстановке, когда хотите, тогда и пейте, эта вода для вас. Иисус Христос приходит в этот мир для нас, ему от нас ничего не нужно, Бог самодостаточен" , - рассказал иеромонах.

Он отметил, что в вопросах, касающихся святой воды, сходятся вера и суеверия. "Бог помогает тем, кто приходит к нему за помощью, а тем, кто одной рукой помощь просит, а другой - отталкивает, сомневаюсь что он поможет. Людям, которым кажется, что какой-то материальный предмет они могут ухватить и что-то из него извлечь - это чистейшая магия. И людей немножко жалко. Вы в храм-то ходите на богослужение, в таинствах церкви участвуете? Если нет, то есть повод задуматься. И не проще ли набрать воду из-под крана?" - сказал иеромонах.

Отвечая на вопрос о том, почему святая вода не портится, он сказал, что "цветение - это химический процесс, химией церковь не занимается". "Мы не знаем, мы это не исследуем", - уточнил иеромонах.

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