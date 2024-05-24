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Изменения законодательства Российской Федерации в сфере недвижимости

24 мая 2024 09:52
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Изменения законодательства Российской Федерации в сфере недвижимости

  Заместитель начальника отдела правового обеспечения самарского Росреестра, председатель первичной профсоюзной организации Управления Константин Минин принял участие в совещании Федерации профсоюзов Самарской области. Он сделал обзор изменений законодательства Российской Федерации в сфере оборота объектов недвижимости, касающихся оформления прав на недвижимое имущество, получения сведений из ЕГРН, «гаражной амнистии» и иных актуальных вопросов, входящих в сферу деятельности ведомства.

     «Напомню, что с 2020 года в сфере земельно-имущественных отношений было принято свыше 60 Федеральных законов, 45 актов Правительства РФ и 150 ведомственных актов, - отметил Константин Минин. - Результатом данных изменений стало значительное сокращение приостановлений учетно-регистрационных действий, наполнение ЕГРН сведениями о правообладателях недвижимости, предоставление земельных участков с использованием электронных сервисов, оформление бесхозяйного и выморочного имущества, а также пополнение бюджета страны».

     В ходе встречи спикер обратил внимание, что вступившие в силу в 2023 году законы упростили оформление имущества общего пользования, способствующего развитию «гаражной амнистии»; позволили систематизировать деятельность гаражных объединений; способствуют наполнению ЕГРН сведениями о правообладателях недвижимости, оформлению  бесхозяйного и выморочного имущества; дают новые импульсы развития для отрасли геодезии и картографии; наделили новыми возможностями использования земельные участки общего назначения; дали новые полномочия общих собраний членов СНТ и ОНТ; определили ответственность за перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН. Отдельное внимание было обращено на возможности и порядок использование электронных сервисов Росреестра, позволяющих обратиться с необходимыми заявлениями, либо проверить актуальность сведений об объекте и правах (ограничениях) на него.

     Особый интерес руководителей отраслевых профсоюзов вызвали вопросы внесения сведений о ранее возникших правах на объекты недвижимости, оформление объектов гаражного назначения, а также вопросы установления границ земельных участков.

     Председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников поблагодарил сотрудника самарского Росреестра за глубокое и профессиональное освещение заявленной темы: «Меняются времена, а любые перемены, как правило, требуют законодательного закрепления. Система законодательства активно реформируется, в том числе в сфере недвижимости. Сегодня, когда мы выезжаем и встречаемся с работниками трудовых коллективов, они чаще всего задают вопросы, касающиеся сферы недвижимости. Поэтому проведение подобных мероприятий является сегодня очень актуальным».

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