Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных

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Ветеринары рассказали, к чему стоит быть готовыми хозяевам кошек и собак.

— Раньше я «Бравекто» за тысячу покупал, а сейчас закупка — полторы. Договариваюсь с поставщиками, чтоб по старой цене успеть что-то взять, — рассказывает ветеринар Ильнур Абдуллин.

О сильном подорожании говорит и ветеринар Александра Чернышёва.

— Резкое увеличение закупочной цены приводит к тому, что нам тоже приходится поднимать стоимость и препаратов, и кормов. На услуги цены пока сильно не повышались, но это может произойти из-за увеличения стоимости расходников. К сожалению, поставщики, у которых раньше были скидки до 18%, сейчас их полностью убрали, и мы работаем по предоплате. Цены на товары очень сильно взлетели: препараты подорожали на 50–80%. Очень сильно подорожали вакцины. В ближайшее время будет расти стоимость вакцинации. Есть отечественные аналоги препаратов, с которыми мы тоже работаем, но возможно, что и там со временем поднимут цены, пока мы этого не знаем. И мы, и хозяева питомцев просто в ужасе: никто не планировал, что будут такие траты.

Владельцы ветеринарных клиник рассказывают, что это не первый кризис, который им приходилось переживать. Признают: не все лекарства и материалы можно заменить отечественными, но ситуация, по их мнению, не безнадежная, и даже цены можно попробовать сдержать, пишет 63.ру.

— Скальпели импортные заменим отечественными. Системы отечественные есть, шприцы. В принципе, у нас половина — отечественные препараты, будем и дальше на наши переходить, — рассказывает Ильнур Абдуллин.

— Часть препаратов мы можем заменить дженериками — нашими, отечественными. Но, к сожалению, у многих препаратов аналогов еще нет, — добавляет Александра Чернышёва. — И мы оставили клиентам скидки, которые у нас были, хоть поставщики и подняли цены.

Ситуация ударит по кошелькам тех, кто держит нескольких питомцев: затраты на их содержание увеличатся в несколько раз. Судя по сложившейся тенденции, существенно подорожают или могут вовсе исчезнуть с прилавков некоторые марки кормов для породистых или нуждающихся в особом уходе животных. Вызывает тревогу у ветеринаров и то, что из-за этого может увеличиться число бездомышей. Также непросто придется в новых условиях и зооволонтерам.

— Будет много выброшенных животных — это однозначно, у многих в квартире не одно животное, не два и не три. Кто-то переходит на более дешевый корм, кто-то — на натуралку, в любом случае это может сказаться на состоянии питомцев. Лечение при многих заболеваниях очень дорогое, а еще и цены на препараты растут. И мы никак не можем уменьшить прайс, потому что находимся в такой же сложной ситуации, как и сами клиенты, — переживает Александра. — В нашей клинике обслуживается огромное количество волонтеров с животными. Мы предоставляем большие скидки на работу с бездомными животными и отсрочки платежей, но сейчас сборы у ребят идут очень тяжело.

Тем временем хозяева «хвостиков» спешат скупить оставшиеся в наличии корма для питомцев.

— Люди стараются запастись кормами по старым ценам. Некоторые поставщики уже отписались, что цены подлетят сразу на 12%. Возможно, часть поставщиков просто уйдет с рынка, так как многие корма приходят из-за рубежа. Я знаю несколько питомников, которые перешли с кормов на натуральную еду. Это получается дешевле, но нужно правильно подбирать рацион, — говорит Александра Чернышёва.

— Не переживайте: если нам перестанут поставлять корма, импортозамещение произойдет быстро. Почему? Потому что все эти технологии наши уже давно знают, — уверен Ильнур Абдуллин.