Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»

93

14 января 2021 года (четверг) состоится пятый пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

В этот раз представители средств массовой информации посетят вейкборд клуб «Сила – Ветра», где им представят зимнюю программу, организуют мастер-классы по сноукайтингу и виндсерфингу, а также устроят показательные выступления.

Далее участники пресс-тура направятся в клуб конного туризма «Степное поле». Гостям презентуют школу верховой езды, предложат покататься на санях и лошадях, угостят вкусным обедом.

Отметим, пресс-туры в рамках проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» будут проводиться на территории региона каждую неделю на протяжении всей зимы. Данный турпроект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов России.

Фото: stepnoepole.ru