Из Самары в библиотеки Донбасса отправилось более 40 000 книг

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В рамках проекта «Подарим книги Донбассу», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации городского округа Самара, Общественной палаты Самарской области, Отделения народного фронта по Самарской области более 80 000 книг отправлено в библиотеки Донбасса. Эти издания были собраны жителями и организациями Самары и Ульяновска.

Первая еврофура с 40 000 книг для Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской была отправлена 6 сентября 2023 года в Донецк (ДНР). 12 марта 2024 года из Самары в Мелитополь выехала вторая еврофура с более 40 000 книг для библиотек Запорожской области.

Как отмечают организаторы, самарцы откликнулись на призыв «Подарим книги Донбассу»: люди активно пополняли специализированные книжные боксы, которые располагаются на всей территории областной столицы, дарили уникальную литературу команде, которая занималась вывозом книг. Некоторые горожане вкладывали в книги свои пожелания соотечественникам на новых территориях.

В планах организаторов проекта продолжить работу по пополнению библиотечных фондов городских, сельских и районных библиотек ДНР и Запорожья, дать книгам, которые пылятся на полках горожан, вторую жизнь в библиотеках новых субъектов Российской Федерации.

Фото: администрация Самары