Из Самарской области на передовую отправлены уникальные транспортные тележки для эвакуации раненых и доставки боеприпасов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
7 мая в регионе без осадков, до +21°С
В Минцифры подчеркивают, что изменения касаются лишь способа передачи данных, а не их объема, и направлены на повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами.
Полиция сможет за сутки получать любые личные данные абонентов российских операторов с сентября
«Бессмертный полк на транспорте»: Самара присоединилась к всероссийской акции
«Бессмертный полк на транспорте»: Самара присоединилась к всероссийской акции
Благодаря современным автомобилям врачи оперативно добираются до пациентов и охватывают большее количество вызовов.
Семь новых машин неотложной медицинской помощи поступили в автопарк Самарской городской поликлиники №1
9 причин выбрать плавание в пожилом возрасте.
Плавание – вид физической активности, который подходит для людей любого возраста
Опухоль занимала практически весь брюшной отдел.
Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль
В соревновании приняли участие 24 команды из разных министерств, ведомств и учреждений Самарской области.
Сотрудники МЧС СО приняли участие в турнире «Ночная волейбольная лига»
 Прием заявок на участие открыт до 2 июня 2025 года.
Молодых специалистов приглашают принять участие в региональном этапе проекта ПФО «МолоТ»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.42
EUR 92.91
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Из Самарской области на передовую отправлены уникальные транспортные тележки для эвакуации раненых и доставки боеприпасов

6 мая 2025 13:55
182
Из Самарской области на передовую отправлены уникальные транспортные тележки для эвакуации раненых и доставки боеприпасов

Первая партия эвакуационных транспортных тележек «ТТ-500» отправилась в зону специальной военной операции. Автор разработки – участник региональной программы «Школа героев» и куратор министерства промышленности и торговли Самарской области Николай Сорокин.

Ветеран СВО, председатель Союза десантников и подразделений специального назначения Самарской области регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарной помощью и знает, какая техника необходима бойцам.

«Находясь на обучении в «Школе героев», я взял себе проект, чтобы создать именно такой транспорт для эвакуации раненых и доставки боеприпасов. Первые десять машин мы передаем в нашу гвардейскую бригаду и ждем обратной связи от ребят», - рассказал Николай.

При разработке тележек авторы постарались учесть все пожелания бойцов. Транспорт отличается простотой управления – минимум механики, только двигатель, зажигание и основные элементы управления. Также тележки легкие, маневренные, приспособлены для сложных условий. Многофункциональны – могут использоваться как для эвакуации, так и для транспортировки боеприпасов. Простота конструкции позволяет быстро устранять повреждения в полевых условиях.

«Тележка оснащена дополнительными решениями: порог превращается в носилки, есть крючки для капельниц, третье место для бойца – всё сделано по запросам военных», - отметил главный конструктор проекта Рифат Калимуллин.

Работа над реализацией проекта ведется совместно с областным министерством промышленности и торговли. Напомним, ранее решением губернатора Вячеслава Федорищева Николай Сорокин был назначен куратором ведомства.

Для нужд фронта планируется собрать не менее тысячи таких тележек.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня видим, что наши умельцы, наши производители, наши герои в тылу производят те необходимые транспортные средства, которые спасают жизни. Это наш вклад в Победу», - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В реализации социально важных проектов ветеранам спецоперации помогает программа «Школа героев». Она разработана по инициативе главы региона и является продолжением Президентской – «Время героев». Программа переподготовки помогает бойцам получить необходимые компетенции для работы в сфере госуправления и менеджмента. Уже сейчас 12 участников первого потока программы трудоустроены в органы власти и организации Самарской области.

Фото - Самарское областное вещательное агентство

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
6 мая 2025  13:39
Более 175 тысяч самарцев проголосовали за объекты благоустройства
135
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
6 мая 2025  13:33
В Самаре подвели итоги генеральной уборки города
153
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области
6 мая 2025  13:29
На Площади Славы состоялась передача частицы Вечного огня, которая отправится в районы области
160
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
6 мая 2025  12:06
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
231
Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск
6 мая 2025  11:01
Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск
195
Весь список