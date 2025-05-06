Из Самарской области на передовую отправлены уникальные транспортные тележки для эвакуации раненых и доставки боеприпасов

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Первая партия эвакуационных транспортных тележек «ТТ-500» отправилась в зону специальной военной операции. Автор разработки – участник региональной программы «Школа героев» и куратор министерства промышленности и торговли Самарской области Николай Сорокин.

Ветеран СВО, председатель Союза десантников и подразделений специального назначения Самарской области регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарной помощью и знает, какая техника необходима бойцам.

«Находясь на обучении в «Школе героев», я взял себе проект, чтобы создать именно такой транспорт для эвакуации раненых и доставки боеприпасов. Первые десять машин мы передаем в нашу гвардейскую бригаду и ждем обратной связи от ребят», - рассказал Николай.

При разработке тележек авторы постарались учесть все пожелания бойцов. Транспорт отличается простотой управления – минимум механики, только двигатель, зажигание и основные элементы управления. Также тележки легкие, маневренные, приспособлены для сложных условий. Многофункциональны – могут использоваться как для эвакуации, так и для транспортировки боеприпасов. Простота конструкции позволяет быстро устранять повреждения в полевых условиях.

«Тележка оснащена дополнительными решениями: порог превращается в носилки, есть крючки для капельниц, третье место для бойца – всё сделано по запросам военных», - отметил главный конструктор проекта Рифат Калимуллин.

Работа над реализацией проекта ведется совместно с областным министерством промышленности и торговли. Напомним, ранее решением губернатора Вячеслава Федорищева Николай Сорокин был назначен куратором ведомства.

Для нужд фронта планируется собрать не менее тысячи таких тележек.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня видим, что наши умельцы, наши производители, наши герои в тылу производят те необходимые транспортные средства, которые спасают жизни. Это наш вклад в Победу», - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В реализации социально важных проектов ветеранам спецоперации помогает программа «Школа героев». Она разработана по инициативе главы региона и является продолжением Президентской – «Время героев». Программа переподготовки помогает бойцам получить необходимые компетенции для работы в сфере госуправления и менеджмента. Уже сейчас 12 участников первого потока программы трудоустроены в органы власти и организации Самарской области.

Фото - Самарское областное вещательное агентство