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«iВолга»: на форуме проходит серия мероприятий по финансовой грамотности
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«iВолга»: на форуме проходит серия мероприятий по финансовой грамотности

22 июля 2022 18:15
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Партнер «iВолги» – Банк России – организует несколько просветительских мероприятий для активистов тематических смен всех возрастов.

На юбилейном X молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», открывшемся на этой неделе в Самарской области, отдельное внимание уделено повышению финансовой грамотности. Партнер «iВолги» – Банк России – организует несколько просветительских мероприятий для активистов тематических смен всех возрастов.

Как построить карьеру на финансовом рынке? Об этом расскажет заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский, который встретится с участниками тематической смены «Делай дело».

На «Детской iВолге» пройдут «Диалоги о деньгах»: во время игры эксперты расскажут, сколько весит самый большой рубль и какие памятники изображены на современных российских деньгах.

Молодежную аудиторию эксперты приглашают на тематический квиз «ФинИкс», где предстоит вспомнить базовые правила безопасного использования банковских карт и научиться отличать мошенников от добросовестных участников финансового рынка.

Записать видеосоветы по финансовой грамотности на интерактивном стенде Банка России могут участники конкурса «Финансовый лайфхак».

Для волонтеров «серебряного возраста» пройдет турнир по киберграмотности. Участникам предстоит разгадывать ребусы, вспоминать сказки и литературные произведения на тему финансов.

Тема X форума «iВолга» – «Единство народов России». Единство, в том числе, в знании богатой истории страны. На поляне форума работает выставка Банка России «Петра творенья». Она посвящена 350-летию со дня рождения российского императора Петра I. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования – многие из событий Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах. Всего их выпущено около полусотни.

Форум «iВолга» продлится до 29 июля.

 

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