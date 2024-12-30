Я нашел ошибку
Главные новости:
В преддверии новогодних праздников напоминаем об отрицательном влиянии алкоголя на сердечно - сосудистую систему, особенно при его избыточном употреблении.
6 советов специалистов кардиодиспансера для поддержания здоровья сосудистой системы
 На месте работает оперативный штаб.
В Промышленном районе Самары произошло повреждение теплосети, без тепла осталось 658 зданий
На открытии традиционного «Кубка Дворца спорта» встретились два поколения самарской легкой атлетики: ветераны спорта и сильнейшие спортсмены сборной команды области.
В Самарской области состоялись соревнования памяти тренеров по легкой атлетике
В этом году он снял с новогодней елки два шарика с желаниями 6-летней Алины и 7-летнего Михаила.
 Иван Носков вручил подарки детям в рамках благотворительной акции «Елка желаний»
Оливки улучшают здоровье кожи и волос.
Эксперт рассказала о полезных свойствах оливок
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежный накат.
31 декабря в регионе снег, местами метель, до -5°С
Минский городской суд заочно признал его виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Минский суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии
Вход свободный!
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Иван Носков вручил подарки детям в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

30 декабря 2024 18:08
257
В этом году он снял с новогодней елки два шарика с желаниями 6-летней Алины и 7-летнего Михаила.

28 декабря глава Самара Иван Носков вручил подарки детям в рамках благотворительной акции «Елка желаний». В этом году он снял с новогодней елки два шарика с желаниями 6-летней Алины и 7-летнего Михаила и в канун Нового года исполнил мечту каждого из ребят. 

«Все мы были детьми и помним, с каким трепетом в этом возрасте ждешь Нового года и новогодних подарков, как волнуешься, придет ли Дед Мороз, дошло ли до него твое письмо. Потому сейчас, когда сам становишься немного волшебником, ощущаешь особую ответственность перед ребенком, который ждет исполнения своего заветного желания. От всей души поздравляю с наступающим праздником Алиночку и Мишеньку. Пусть 2025 год принесет только радостные события, успехи и будет по-настоящему счастливым!» – сказал глава города Самара Иван Носков.

Алина загадала на «Елку желаний» красивую куклу, а Михаил - машинку на управлении. Иван Носков исполнил мечту каждого ребенка, а музей «Детская картинная галерея» организовал для ребят мастер-класс по раскрашиванию гипсовых елочных игрушек «Щелкунчик». Ребята - воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в Самаре более 15 лет и давно стала предновогодней традицией. В канун 2025 года около 700 самарских детей получат подарки в рамках акции.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии новогодних праздников напоминаем об отрицательном влиянии алкоголя на сердечно - сосудистую систему, особенно при его избыточном употреблении.
30 декабря 2024, 23:07
6 советов специалистов кардиодиспансера для поддержания здоровья сосудистой системы
В преддверии новогодних праздников напоминаем об отрицательном влиянии алкоголя на сердечно - сосудистую систему, особенно при его избыточном употреблении.   Здравоохранение
226
 На месте работает оперативный штаб.
30 декабря 2024, 21:22
В Промышленном районе Самары произошло повреждение теплосети, без тепла осталось 658 зданий
 На месте работает оперативный штаб. ЖКХ
219
На открытии традиционного «Кубка Дворца спорта» встретились два поколения самарской легкой атлетики: ветераны спорта и сильнейшие спортсмены сборной команды области.
30 декабря 2024, 20:58
В Самарской области состоялись соревнования памяти тренеров по легкой атлетике
На открытии традиционного «Кубка Дворца спорта» встретились два поколения самарской легкой атлетики: ветераны спорта и сильнейшие спортсмены сборной... Спорт
118
В центре внимания
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
30 декабря 2024  13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
317
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024  13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
533
В Самаре на площади Куйбышева открылся новогодний комплекс
29 декабря 2024  12:11
В Самаре на площади Куйбышева заработал новогодний комплекс
918
Календарь праздничных дней в 2025 году
29 декабря 2024  11:05
Календарь праздничных дней в 2025 году
594
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
28 декабря 2024  14:03
График работы почтовых отделений Самарской области изменится в новогодние праздники
912
Весь список