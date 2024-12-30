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28 декабря глава Самара Иван Носков вручил подарки детям в рамках благотворительной акции «Елка желаний». В этом году он снял с новогодней елки два шарика с желаниями 6-летней Алины и 7-летнего Михаила и в канун Нового года исполнил мечту каждого из ребят.



«Все мы были детьми и помним, с каким трепетом в этом возрасте ждешь Нового года и новогодних подарков, как волнуешься, придет ли Дед Мороз, дошло ли до него твое письмо. Потому сейчас, когда сам становишься немного волшебником, ощущаешь особую ответственность перед ребенком, который ждет исполнения своего заветного желания. От всей души поздравляю с наступающим праздником Алиночку и Мишеньку. Пусть 2025 год принесет только радостные события, успехи и будет по-настоящему счастливым!» – сказал глава города Самара Иван Носков.



Алина загадала на «Елку желаний» красивую куклу, а Михаил - машинку на управлении. Иван Носков исполнил мечту каждого ребенка, а музей «Детская картинная галерея» организовал для ребят мастер-класс по раскрашиванию гипсовых елочных игрушек «Щелкунчик». Ребята - воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.



Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в Самаре более 15 лет и давно стала предновогодней традицией. В канун 2025 года около 700 самарских детей получат подарки в рамках акции.

Фото: Администрация Самары