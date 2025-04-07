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Иван Носков в рамках рабочего объезда посетил этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов»

7 апреля 2025 17:43
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Ансамбль из 20 национальных домов и подворий раскрывает культуру и традиции народов, проживающих в Самарской области.

В субботу, 5 апреля, глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда Куйбышевского района вместе с председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым и председателем Осетинского национально-культурного центра «Алания» Ирбегом Хугаевым посетил этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». 

Гостям рассказали об истории создания этнопарка и провели обзорную экскурсию по территории культурного комплекса с посещением четырех подворий – русского, осетинского, киргизского и мордовского.

Ансамбль из 20 национальных домов и подворий раскрывает культуру и традиции народов, проживающих в Самарской области. Здесь гости могут увидеть предметы быта, музыкальные инструменты, литературные произведения, яркие национальные костюмы. В каждом подворье возведены различные хозяйственные постройки, согласно традиционным занятиям народов: амбар, конюшня, мельница, кузница, пасека, колодцы, бани и др. Также в каждом национальном доме есть «Золотая книга», где рассказывается о вкладе народов в становление и развитие Российского государства.

«Наш парк включён в туристические маршруты Самарской области и считается символом единения и добрососедских отношений всех народов, которые живут на Самарской земле. Всегда рады встречать туристов, проводим экскурсии, мастер-классы и праздничные мероприятия для жителей города и области, хотим расширить взаимодействие со школьниками и студентами, которые учатся в регионе», - рассказала директор этнопарка Дружбы Народов Светлана Кондратьева.

Посетить этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» можно по выходным. Начиная с 27 апреля комплекс будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 (понедельник – выходной). Уточнить график работы и подробности - по телефону: 8 (987)910-00-40.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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