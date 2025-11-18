Я нашел ошибку
Главные новости:
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
По словам артиста, он посвятил всё свое время литературной работе, к которой также разработал научные упражнения.
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что больше не может выходить на сцену по состоянию здоровья
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре

18 ноября 2025 20:35
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.

15 ноября глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым и депутатами встретился с жителями домов № 36 по улице Водников и № 6 по Торговому переулку. Оба многоквартирных дома признаны аварийными.

«Проблема расселения в Самаре застарелая и складывается из двух составляющих. Во-первых, дома долго не признавали аварийными, во-вторых – не выполнялась в установленные сроки программа переселения, в ходе которой необходимо было расселить дома, признанные аварийными до 2017 года. Как следствие, все это привело еще и к большому количеству «заброшек» – очевидно разрушенных домов, которые невозможно снести из-за того, что жители юридически еще не расселены, – сказал глава города Самары Иван Носков. – В этом году завершаем расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, параллельно приступили к расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. Действуем исключительно в рамках закона и существующих полномочий, работаем совместно с прокуратурой и Следственным комитетом».

Дом по переулку Торговому признан аварийным в 2022 году. Жителям на время оформления документов на получение нового жилья предложили переехать в отремонтированные квартиры маневренного фонда в Куйбышевском районе. Первые семьи переехали в маневренный фонд уже 17 ноября.

Дом № 36 по улице Водников относится к 1902 году постройки и признан аварийным в марте 2025 года. Жители обратились к главе города с просьбой ускорить процесс переселения из аварийного жилья и предоставить постоянное жилье вне очереди. 

В настоящее время в Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. При поддержке Правительства Самарской области с 2025 года администрация Самары приступила к расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В рамках рабочего объезда глава города встретился с жителями домов №№ 82 и 84 по улице Тухачевского. Один из вопросов касался состояния канализационного колодца у дома № 84. По поручению Ивана Носкова ресурсоснабжающая организация устранит образовавшееся повреждение. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

