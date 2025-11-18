Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре

167

15 ноября глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым и депутатами встретился с жителями домов № 36 по улице Водников и № 6 по Торговому переулку. Оба многоквартирных дома признаны аварийными.



«Проблема расселения в Самаре застарелая и складывается из двух составляющих. Во-первых, дома долго не признавали аварийными, во-вторых – не выполнялась в установленные сроки программа переселения, в ходе которой необходимо было расселить дома, признанные аварийными до 2017 года. Как следствие, все это привело еще и к большому количеству «заброшек» – очевидно разрушенных домов, которые невозможно снести из-за того, что жители юридически еще не расселены, – сказал глава города Самары Иван Носков. – В этом году завершаем расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, параллельно приступили к расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. Действуем исключительно в рамках закона и существующих полномочий, работаем совместно с прокуратурой и Следственным комитетом».



Дом по переулку Торговому признан аварийным в 2022 году. Жителям на время оформления документов на получение нового жилья предложили переехать в отремонтированные квартиры маневренного фонда в Куйбышевском районе. Первые семьи переехали в маневренный фонд уже 17 ноября.



Дом № 36 по улице Водников относится к 1902 году постройки и признан аварийным в марте 2025 года. Жители обратились к главе города с просьбой ускорить процесс переселения из аварийного жилья и предоставить постоянное жилье вне очереди.



В настоящее время в Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года. При поддержке Правительства Самарской области с 2025 года администрация Самары приступила к расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.



В рамках рабочего объезда глава города встретился с жителями домов №№ 82 и 84 по улице Тухачевского. Один из вопросов касался состояния канализационного колодца у дома № 84. По поручению Ивана Носкова ресурсоснабжающая организация устранит образовавшееся повреждение.

Фото: пресс-служба администрации Самары