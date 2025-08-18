Я нашел ошибку
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Иван Носков встретился с ветераном СВО, который будет проходить стажировку в администрации города

18 августа 2025 10:35
134
После завершения стажировки он сможет продолжить свою карьеру в городской администрации или подведомственных учреждениях.

Иван Носков встретился с ветераном СВО Александром Семеновым, который будет проходить стажировку в администрации города в рамках проекта «Школа героев» и познакомится со всеми аспектами работы муниципалитета.

«Первая «боевая задача», которую мы обозначили с Александром – провести анализ преподавания начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины, а также материально-технической базы по этим предметам в наших школах. На выходе мы должны получить первый модельный класс по этим предметам, который в дальнейшем будем тиражировать во всех школах города. Самаре повезло, что наши ветераны СВО реально готовы работать на благо города, и самое главное - принимать активное участие в воспитании подрастающего поколения», - отметил глава города Самара Иван Носков. 

В рамках стажировки в администрации города Александр будет участвовать в рабочих встречах и совещаниях, познакомится с действующей нормативно-правовой базой и со структурой органов власти. После завершения стажировки он сможет продолжить свою карьеру в городской администрации или подведомственных учреждениях.

«Для меня большая честь проходить стажировку в таком серьезном муниципалитете как Самара, под руководством Ивана Николаевича. Обсудили план действий, что называется, без воды, «по-военному» обозначили ключевые моменты предстоящей работы, которой предстоит очень много. Приятно, что глава города обратил внимание на мое образование по гуманитарному профилю и соответствующий опыт работы. Для меня важно применить все свои знания и внести свой вклад в развитие родной Самары», - поделился ветеран СВО, участник проекта «Школа героев» Александр Семенов.

Немалую часть своей жизни Александр посвятил строительной отрасли. Занимая руководящие должности в частных компаниях, он вел, например, строительство интерната школы для одаренных детей из сельских районов на улице Черемшанской и возведение 17-этажного здания офисно-торгового центра «Галактика» в центральной части города. В зону проведения спецоперации отправился добровольцем в апреле 2024 года. В составе 15 отряда БАРС, действующего в составе 15-й Александрийской отдельной гвардейской Ордена Суворова мотострелковой бригады в качестве заместителя командира отряда по тылу, он отвечал за организацию боевой работы по обеспечению подразделения и эвакуации раненых, лично принимал участие в подвозе грузов и выполнении иных боевых и специальных задач. Награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику СВО», медалью «За отвагу» ДНР и Александрийским Крестом. Представлен к государственной награде «Орден Мужества».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

