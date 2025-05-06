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6 мая глава Самары Иван Носков встретился с самарскими спортсменками, кандидатами в мастера спорта по дзюдо и самбо Алисой Сулеймановой и Екатериной Фадеевой. В конце апреля под руководством Заслуженного тренера России Анны Сараевой они завоевали две золотые медали на первенстве Европы по самбо, которое проходило на Кипре.



Чемпионат и первенство Европы по самбо, проходившие на Кипре, в городе Лимасол, объединил около 800 лучших самбистов планеты, включая команду из 56 россиян. Самарскую область представляли Алиса Сулейманова и Екатерина Фадеева. Обе спортсменки входят в состав сборной команды РФ по самбо среди юниорок до 18 лет, а также в состав сборной команды Самарской области по самбо и дзюдо. Екатерина Фадеева (весовая категория 70 кг) является победителем первенства Мира, победителем и бронзовым призером первенства Европы по самбо, Алиса Сулейманова (весовая категория 47 кг) – трижды победитель первенства Европы по самбо.



Обе спортсменки, Екатерина Фадеева и Алиса Сулейманова, являются воспитанницами отделения самбо спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11 и АНО «Спортивный клуб дзюдо Анны Сараевой». Также Алиса учится в школе №176 с углубленным изучением отдельных предметов, а Екатерина – в государственном училище (техникуме) олимпийского резерва Самары.

Фото: администрация Самары