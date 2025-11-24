Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»

154

В минувшие выходные глава города Самары Иван Носков посетил креативный кластер «Дом 77», расположенный в доме № 77 по ул. Ленинградской. Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.



«В креативном кластере «Дом 77», или, как его называют сами ребята, «творческой коммуналке», я уже не в первый раз. Интересно своими глазами посмотреть, как и чем живет этот большой проект, созданный молодежью для молодежи. Хотя увидел здесь людей самого разного возраста, у многих увлечение даже переросло в полноценную профессию, в которой они уже добились серьёзных успехов и продолжают развиваться. Многие проекты мы готовы поддержать, вместе развивать их идеи и интегрировать творческие инициативы в жизнь города. Например, оформление экскурсионных маршрутов и создание самарской сувенирной продукции», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Креативный кластер «Дом 77», основанный в 2017 году, занимает территорию 6,7 тысяч квадратных метров в историческом здании постройки конца XIX – начала XX веков. Среди резидентов кластера — бар «Вечно молодой», где проходят джазовые вечера, концерты и стендапы, культурное пространство «F9» для выставок и лекций, также здесь располагаются шоурумы, репетиционные, кофейня и летняя площадка.



В числе пространств, с которыми познакомился глава города, мастерская художника Дмитрия Пирога (Горшкова), гончарная мастерская Kin pottery, галерея «419», студия-мастерская самарского бренда вязаных сумок «Vagtoma Bags», мастерская «Ламповый блок».



«Мы изготавливаем лампы, свечи и подсвечники — всё производится и хранится у нас в мастерской. Продукция эксклюзивна: разрабатываем модели, печатаем прототипы и отливаем силиконовые формы, всё делается с нуля. Кластер хорош тем, что мы находимся в окружении других творческих людей, с которыми интересно общаться. С удовольствием рассказали Ивану Николаевичу о своем проекте, на память подарили лампу собственного производства. Мы живем и работаем в Самаре, поэтому со своей стороны готовы участвовать в городских проектах», – поделился мастер команды «Ламповый блок» Роман Чабуев.



Отметим, что по поручению главы города Самары Ивана Носкова будут рассмотрены варианты ремонта фасада здания, в котором расположен творческий кластер. За актуальными событиями «Дома 77» можно следить в группе https://vk.com/dom77smr.

Фото: пресс-служба администрации Самары