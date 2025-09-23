Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»

141

18 сентября глава города Самара Иван Носков провел выездное совещание, на котором подвел итоги летней оздоровительной кампании детей и обозначил основные направления развития учреждений и системы детского отдыха в целом.

В совещании, которое прошло на базе санатория «Волжанка», приняли участие профильные структурные подразделения администрации города Самара, руководители муниципальных детских лагерей.

«Главное, что хотелось донести до руководства детских лагерей, – нужно менять «авральный» подход к их содержанию и переходить на ответственное планирование работ, содержание зданий и инфраструктуры. Мы уже пересмотрели подход к финансированию лагерей, который раньше строился по остаточному принципу. Теперь важно не занижать и не завышать планку. Поэтому определили работы первостепенной важности по каждому лагерю и будем делать ремонты к следующему сезону. В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря для наших детей. То, что было приемлемо 20-30 лет назад, сегодня не отвечает требованиям комфорта»,

– отметил глава города Самара Иван Носков.