Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»

23 сентября 2025 10:00
141
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»

18 сентября глава города Самара Иван Носков провел выездное совещание, на котором подвел итоги летней оздоровительной кампании детей и обозначил основные направления развития учреждений и системы детского отдыха в целом. 

 В совещании, которое прошло на базе санатория «Волжанка», приняли участие профильные структурные подразделения администрации города Самара, руководители муниципальных детских лагерей.

«Главное, что хотелось донести до руководства детских лагерей, – нужно менять «авральный» подход к их содержанию и переходить на ответственное планирование работ, содержание зданий и инфраструктуры. Мы уже пересмотрели подход к финансированию лагерей, который раньше строился по остаточному принципу. Теперь важно не занижать и не завышать планку. Поэтому определили работы первостепенной важности по каждому лагерю и будем делать ремонты к следующему сезону. В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря для наших детей. То, что было приемлемо 20-30 лет назад, сегодня не отвечает требованиям комфорта», 
– отметил глава города Самара Иван Носков.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025, 11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты. Транспорт
112
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025, 13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
Мероприятие прошло в сквере на площади Куйбышева.
Культура
618
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025, 10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Сохранение и восстановление лесов, улучшение экологической обстановки в регионе - задача государственной важности. Общество
550
В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список