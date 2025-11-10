Иван Носков: «Планируем ввести в систему приглашение школьников на футбол в Самаре»

160

9 ноября в числе болельщиков домашний матч «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара-Арена» посетили ученики школы № 103. За ходом игры с «Зенитом» из Санкт-Петербурга они наблюдали с трибун вместе с главой города Самара Иваном Носковым и своими педагогами.



«Ребята просили передать благодарность губернатору за приглашение на матч. Думаю, игру они запомнят надолго. Планируем ввести в систему приглашение школьников на футбол в Самаре. Уверен, что среди них – будущие звезды российского, а может, и мирового футбола! «Крыльям» спасибо за яркую и зрелищную игру. На мой непрофессиональный взгляд, в этот раз явно были ближе к победе. Много атаковали, много били по воротам и имели все шансы заработать три очка, но фортуна решила иначе. В целом завершили первый круг чемпионата на хорошей ноте», – отметил глава города Самара Иван Носков.



«Очень здорово, понравилась игра нашей команды! Они боролись за победу, показывали свой характер. Сам играю в футбол, хотя учёба для меня сейчас все равно на первом месте!» – поделился ученик школы № 103 Бахтиёр Мирсадиков.



Для популяризации футбола среди детей в детских садах Самары начали оборудовать площадки с искусственным покрытием для мини-футбола. В 2025 году они появились в десяти дошкольных учреждениях – детских садах №№ 375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357. Также со следующего года по поручению главы города будет начнет действовать городская программа «Школьный двор». В свои проекты первые ее участники – школы №№ 36, 45, 93, 119 и второй корпус школы № 156 – могут включить в том числе и обустройство футбольных полей.

Фото: пресс-служба администрации Самары