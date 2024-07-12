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Итоги литературного конкурса «Народная библиотека Самарской губернии – 2024»

12 июля 2024 18:18
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Сочинения четверых призёров конкурса уже в этом году будут опубликованы в серии изданий «Народная библиотека Самарской губернии» и представлены читающей публике.

Самарская областная писательская организация объявила о подведении итогов литературного конкурса «Народная библиотека – 2024». За общественное признание и возможность опубликовать свои сочинения боролись 8 авторов, прошедшие первоначальный отбор.

Конкурс проходил в двух номинациях: «проза» и «поэзия», в каждой из которых предусмотрено 2 призовых места. Рейтинг лучших сочинителей губернии утверждён голосованием экспертной комиссии, в которую вошли победители конкурса «Народная библиотека Самарской губернии – 2023», а также представители партнёров конкурса из министерства культуры Самарской области, Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького.

Победителями конкурса в номинации «проза» признаны Александр Громов (I место, Самара, «Любовь. Повесть и рассказы») и Владимир Миклавчич (II место, Самара, «Обжигающий простор. Сборник прозы»). В номинации «поэзия» победу одержали Елена Михалёва (I место, Нефтегорск, «В поисках солнца. Сборник стихов») и Яков Фиш (II место, Самара, «Времена и ветры. Сборник стихов»).

Сочинения четверых призёров конкурса уже в этом году будут опубликованы в серии изданий «Народная библиотека Самарской губернии» и представлены читающей публике, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   freepik.com

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