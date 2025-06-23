Итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» подвели в Самаре

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Подведены итоги федерального голосования за общественные территории, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

В Самаре на рейтинговое голосование было выдвинуто 20 общественных территорий, всего за их преображение проголосовали порядка 230 тысяч горожан.

«Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал – благодаря вам в Самаре добавятся новые благоустроенные общественные пространства. Важность вашего участия в жизни города трудно переоценить, а результаты будут виднее с каждым годом. Поэтому каждый из сотен тысяч проголосовавших может считать себя настоящим патриотом Самары. Сейчас уже ведутся работы по благоустройству на тех территориях, которые выиграли голосование в прошлом году. Параллельно пройдут обсуждения и доработка проектов благоустройства на следующий год», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Лидером голосования в Самаре стал парк «Воронежские озера» - за продолжение благоустройства знакового для города пространства отдали свой голос 46 559 жителей. На втором месте по количеству голосов оказался парк Щорса, который выбрали около 34 тысяч самарцев, на третьем месте в рейтинге - сквер у ДК «Искра», этой территории отдали предпочтение более 27 тысяч жителей областного центра. Данные проекты будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Фото: администрация Самары