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В Самаре на рейтинговое голосование было выдвинуто 20 общественных территорий, всего за их преображение  проголосовали порядка 230 тысяч горожан. 
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Итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» подвели в Самаре

23 июня 2025 17:58
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В Самаре на рейтинговое голосование было выдвинуто 20 общественных территорий, всего за их преображение  проголосовали порядка 230 тысяч горожан. 

Подведены итоги федерального голосования за общественные территории, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. 

В Самаре на рейтинговое голосование было выдвинуто 20 общественных территорий, всего за их преображение  проголосовали порядка 230 тысяч горожан. 

«Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал – благодаря вам в Самаре добавятся новые благоустроенные общественные пространства. Важность вашего участия в жизни города трудно переоценить, а результаты будут виднее с каждым годом. Поэтому каждый из сотен тысяч проголосовавших может считать себя настоящим патриотом Самары. Сейчас уже ведутся работы по благоустройству на тех территориях, которые выиграли голосование в прошлом году. Параллельно пройдут обсуждения и доработка проектов благоустройства на следующий год», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Лидером голосования в Самаре стал парк «Воронежские озера» - за продолжение благоустройства знакового для города пространства отдали свой голос 46 559 жителей. На втором месте по количеству голосов оказался парк Щорса, который выбрали около 34 тысяч самарцев, на третьем месте в рейтинге - сквер у ДК «Искра», этой территории отдали предпочтение более 27 тысяч жителей областного центра. Данные проекты будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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