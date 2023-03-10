Исполнилось 20 лет музею истории УФСИН СО

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Правильно, это подразделение именуется, как постоянно действующая экспозиция истории уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Первым руководителем музея был Владимир Токмаков. Владимир Арсентьевич более 40 лет прослужил в УИС, вырос до полковника внутренней службы. Возглавлял пенитенциарную систему одной из союзных республик. Отмечен многими ведомственными наградами. Удостоен медали «За боевые заслуги». Заслуженный работник МВД.



Сейчас музеем руководит подполковник внутренней службы в отставке Новомир Владимирович Литвинов. Он многие годы прослужил в УФСИН, занимаясь воспитательной работой.

В настоящее время музей не просто очаг памяти, а место для постоянных экскурсий не только сотрудников, но и учащейся молодежи.



Экспозиция постоянно обновляется. Здесь есть стенд, посвященный Герою Советского Союза Владимиру Михееву, удостоенного этого высокого звания за героизм и мужество в Сталинградской битве.

Интерес вызывают и стенды о деятельности сотрудников УИС производственной сферы.



Вполне возможно, что когда-то у музея появится и новое помещение, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО