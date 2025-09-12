Ирина Калягина приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры

187

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Ольга Любимова, министр культуры России сообщила:

«Обсудили с коллегами совместные проекты и подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта "Семья"».

В этом году уже в 181 детскую школу искусств поставлены музыкальные инструменты и оборудование;

Материально-технически оснащены 34 музея, 14 театров и 4 филармонии. До конца года будут модернизированы 23 дома культуры и 10 театров;

Сегодня в России работают 110 школ креативных индустрий в 63 регионах, 17 из них открыли свои двери в сентябре;

В 83 регионах действуют 132 инклюзивные творческие лаборатории. Для лиц с инвалидностью и ОВЗ было проведено свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 69 тысяч человек;

Участники специальной военной операции и члены их семей сегодня могут посетить 119 федеральных учреждений культуры. Начиная с 1 июля 2024 года наши мероприятия посетили более 145 тысяч участников СВО и членов их семей;

В сентябре стартуют мероприятия Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов, которые пройдут в Анадыре, Красноярске, Петрозаводске и Тюмени.

Кроме того, были отмечены регионы-лидеры цифровой активности в сфере культуры.

Фото: минкульт СО