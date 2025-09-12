Ирина Калягина приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ирина Калягина приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры

12 сентября 2025 15:47
187
Ольга Любимова: «Обсудили с коллегами совместные проекты и подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта "Семья"».

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Ольга Любимова, министр культуры России сообщила:
«Обсудили с коллегами совместные проекты и подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта "Семья"».

В этом году уже в 181 детскую школу искусств поставлены музыкальные инструменты и оборудование;

Материально-технически оснащены 34 музея, 14 театров и 4 филармонии. До конца года будут модернизированы 23 дома культуры и 10 театров;

Сегодня в России работают 110 школ креативных индустрий в 63 регионах, 17 из них открыли свои двери в сентябре;

В 83 регионах действуют 132 инклюзивные творческие лаборатории. Для лиц с инвалидностью и ОВЗ было проведено свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 69 тысяч человек;

Участники специальной военной операции и члены их семей сегодня могут посетить 119 федеральных учреждений культуры. Начиная с 1 июля 2024 года наши мероприятия посетили более 145 тысяч участников СВО и членов их семей;

В сентябре стартуют мероприятия Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов, которые пройдут в Анадыре, Красноярске, Петрозаводске и Тюмени.

Кроме того, были отмечены регионы-лидеры цифровой активности в сфере культуры.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025, 21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их... Политика
519
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025, 20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор. Политика
1563
Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике.
10 сентября 2025, 17:31
Вячеслав Федорищев и советник по молодежной политике Кристина Гнатюк обсудили перспективы развития отрасли
Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике. Политика
582
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
208
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
253
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
297
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
249
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
460
Весь список