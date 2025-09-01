Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
Ирина Калягина поздравила школьников и студентов губернии с Днём знаний

1 сентября 2025 14:30
138
Наша талантливая молодежь показывает впечатляющие результаты и радует убедительными победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний!

Этот день символизирует начало нового этапа в жизни детей и подростков, открывая им двери в мир знаний, творчества и вдохновения.

Сегодня вместе с общеобразовательными школами начнут работу образовательные учреждения искусств и культуры.

Детские школы искусств, музыкальные школы, хореографическое училище, хоровая школа, учреждения среднего специального образования – первая ступень профессионального творческого образования, без которого невозможно становление будущих звезд нашей культуры, профессионалов отрасли.

Наша талантливая молодежь показывает впечатляющие результаты и радует убедительными победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Это – результат большой, слаженной работы талантливых педагогов, учеников и родителей. Учреждения становятся важным мостом между культурой и молодым поколением, способствуя развитию творческих способностей и художественного мышления.

Желаю всем ученикам смелости в освоении новых знаний, педагогам – терпения и вдохновения, а родителям – гордиться достижениями своих детей! Пусть этот учебный год принесёт много ярких событий, незабываемых моментов и творческих успехов!

