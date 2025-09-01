Ирина Калягина поздравила школьников и студентов губернии с Днём знаний

138

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний!



Этот день символизирует начало нового этапа в жизни детей и подростков, открывая им двери в мир знаний, творчества и вдохновения.



Сегодня вместе с общеобразовательными школами начнут работу образовательные учреждения искусств и культуры.

Детские школы искусств, музыкальные школы, хореографическое училище, хоровая школа, учреждения среднего специального образования – первая ступень профессионального творческого образования, без которого невозможно становление будущих звезд нашей культуры, профессионалов отрасли.



Наша талантливая молодежь показывает впечатляющие результаты и радует убедительными победами на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Это – результат большой, слаженной работы талантливых педагогов, учеников и родителей. Учреждения становятся важным мостом между культурой и молодым поколением, способствуя развитию творческих способностей и художественного мышления.



Желаю всем ученикам смелости в освоении новых знаний, педагогам – терпения и вдохновения, а родителям – гордиться достижениями своих детей! Пусть этот учебный год принесёт много ярких событий, незабываемых моментов и творческих успехов!