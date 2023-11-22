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«Инцидент Менеджмент» помогает координировать работу по уборке снега

22 ноября 2023 16:10
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Половина жалоб касаются территорий дворов и внутридворовых проездов.

Погода испытывает службы благоустройства: порядка 500 жалоб поступило в адрес муниципалитетов с 19 ноября, как в Самарской области начались снегопады. Таким образом жители в социальных сетях своими сообщениями помогают коммунальным службам, сообщая о самых проблемных участках, где трудно проехать автотранспорту или пройти пешеходам. ЦУР особое внимание уделяет обращениям на снежные завалы около школ, детских садов, поликлиник.

На ул. Аминева в Самаре родители учащихся школы № 102 пожаловались, что дорога к знаниям безнадежно скрыта в снегу. Сигнал был передан в департамент городского хозяйства Самары – ранним утром путь в школу был расчищен.

В телеграм-каналах появились фотографии женщины, которая на рассвете на лыжах штурмует снежные завалы. Службы благоустройства Самары выяснили адрес и оперативно направили туда трактор. Тротуар свободен!

Половина жалоб касаются территорий дворов и внутридворовых проездов. За уборку этих пространств чаще всего отвечают управляющие организации. Такие жалобы отрабатываются совместно с Государственной жилищной инспекцией Самарской области, в случае обнаружения фактов ненадлежащего содержания территорий дворов, управляющим компаниям грозит штраф. Но система «Инцидент Менеджмент» эффективно работает и тут. Например, жители Железнодорожного района Самары всех желающих пригласили на экскурсию в свой двор на улице Аэродромная 16 «а», где не ступала нога дворника. После сигнала в соцсетях дворник был найден и двор почистили до асфальта!

Надо отдать должное и энтузиастам, которые видя, как разыгралась снежная стихия, просто берут в руки лопату. В Тольятти отец и сын расчистили дорогу к своему дому на Ленинском проспекте, 24. «Спасибо вам, супергерои!», - написали соседи. Видео уборки набирает популярность в сетях.

 

Теги: Самара

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