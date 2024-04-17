Интервью Карлсона с Дуровым появилось в Сети

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В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с предпринимателем Павлом Дуровым. Его можно посмотреть на официальном сайте журналиста.

Дуров сообщал, в telegram-канале, что дал большое интервью Карлсону. Он отметил, что разговор получился конструктивным и длился примерно три часа.

Карлсон ранее прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа длилась два часа. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек, пишет Ура.ру.