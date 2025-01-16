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Интернет и современные технологии помогают продлевать активное долголетие жителям Самарской области

16 января 2025 16:22
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Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024».

Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024». Организаторы конкурса выразили искреннюю благодарность всем пенсионерам за активное участие в конкурсе. Жителей Самарской области отметили в специальной номинации «Самый активный регион».

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024» — проект ПАО «Ростелеком» и Социального фонда России, направленный на обеспечение права граждан старшего возраста на использование онлайн-сервисов, активное долголетие и самореализацию людей старшего возраста.

По информации организаторов конкурса, сохраняется тенденция к увеличению среднего возраста участников, в 2024-м он равен 66 годам. Самому старшему участнику 97 лет. Это Зуборева Галина Дмитриевна из поселка Мегет Иркутской области. 24 авторам работ более 90 лет.

Одним из призеров конкурса стала бывший учитель истории из Самары Валентина Степановна Калядина с проектом «Виртуальный туризм. История родного края». Она проводит виртуальные экскурсии-лекции для людей серебряного возраста, пенсионеров, инвалидов Ленинского и Самарского районов города Самары.

«Уже несколько лет проект «Виртуальный туризм. История родного края» в действии. Проведены десятки виртуальных экскурсий, проиллюстрированных документальными кинокадрами, музыкальными документами, фотографиями, - рассказывает Валентина Степановна. - Я хочу каждому рассказать и показать, на какой красивой Земле мы живем. Может быть мы станем от таких встреч добрее друг к другу».

В 2024 году в Самарской области более 6400 жителей были участниками групп «Активное долголетие», открытых в рамках национального проекта «Демография» во всех комплексных центрах социального обслуживания населения. Всего в течение года были организованы 514 групп по самым разным направлениям деятельности: спорт, рукоделие, танцы, ЗОЖ, туризм, театр, в том числе и курсы компьютерной грамотности.

Именно такие курсы помогли еще одному призеру конкурса из Самарской области - Кремневой Лилии Алексеевне. Занятия для пожилых граждан и инвалидов по компьютерной и мобильной грамотности в группе активного долголетия в комплексном центре социального обслуживания населения помогли Лилии Алексеевне освоить смартфон, что значительно облегчило ее жизнь.

«Мне смартфон с большим экраном облегчил жизнь. Я узнала, что, не выходя из дома, можно купить продукты, через портал Госуслуг подать заявление и записаться к врачу. Современные технологии экономят моё время и нервы, так как отпала необходимость толпиться в очередях. Так же я научилась пользоваться социальными сетями, которые стали для меня большим открытием: я создала свою страничку и нашла родственников, одноклассников, старых друзей. Когда освоила Интернет сама, стала помогать осваивать его своим подопечным из проекта «Приходящий друг» и из общества инвалидов», - рассказала Лилия Алексеевна.

С полным списком авторов-призеров конкурса можно ознакомиться на портале azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».

В планах организаторов конкурса, провести вручение призов до конца февраля 2025 года.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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