«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытые просветительские встречи проекта «Интеллектуальная среда».

На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.

«Путь служения: маленькие поступки, большие перемены»

3 декабря в 15:00

Исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест и директор АНО «Самарский хоспис» Ольга Осетрова развеют устоявшиеся мифы о благотворительной помощи и ответят на вопросы о том, зачем помогать тем, кого нельзя спасти, и как найти в себе силы для того, чтобы изменить мир вокруг.

«Родитель и специалист: ключи эффективного сотрудничества»

10 декабря в 18:30

Что волонтёры и специалисты помогающих профессий делают для того, чтобы не «перегореть» от чужого горя? Как можно работать с ребёнком ОВЗ через взаимодействие с его родителями? И в каких случаях твёрдое следование плану терапии оборачивалось настоящим чудом? Об этом расскажет Тамара Фирсова – кандидат психологических наук, доцент, почётный работник сферы образования России, руководитель Центра детской нейропсихологии «Счастливые детки».

«Социальные аспекты православного Поста»

17 декабря в 18:30

Вместе со священником, преподавателем философских и богословских дисциплин Самарской духовной семинарии Сергеем Крейдичем поговорим о богословских основаниях Поста, христианской этике и её понимании в современных реалиях, а также о проблеме конкретных рецептов в Евангельских рамках.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж). 18+