Инспекторы ОГИБДД Исклинского район провели для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращателей

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Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД О МВД России по Исклинскому району старший лейтенант полиции Дарья Клюева, провела для учащихся ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова познавательное занятие.

Мероприятие началось с профилактической беседы на тему правил безопасного поведения на дороге, затем Дарья Николаевна подробно рассказала о световозвращающих элементах и продемонстрировала возможные варианты их исполнения.

Многие ребята согласились с важностью наличия СВЭ на верхней одежде и отметили, что сами стараются выбирать одежду, на которой присутствуют световозвращатели.

После беседы, учащиеся приступили к изготовлению световозвращателей, используя для этого специальные материалы. Возможность самостоятельно изготовить световозвращающий аксессуар вызвала у ребят большой интерес.

После изготовления световозвращателей, ребята прикрепили свои наклейки на рюкзаки. Участники акции пообещали использовать световозвращатели как можно чаще, чтобы быть заметнее на дороге.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО