Инспекторы ГИМС СО продолжают проводить уроки безопасности для школьников

44

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам продолжают проводить уроки безопасности в образовательных учреждениях региона с целью предупреждения несчастных случаев с детьми на льду открытых водоемов.

В зимний период об опасности нахождения на замерзших водоемах должны знать все. Ведь именно зимой любимыми видами активного отдыха у детей являются катание на коньках, лыжах и тюбинге на покрытых льдом озерах и реках, что не всегда безопасно.

В этот раз инспекторы самарского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области приехали в гости к ученикам школы №129 г. Самары.

Старший инспектор государственной инспекции по маломерным судам Денис Форрат рассказал ребятам, что прочный на вид лед водоема может иметь разную плотность. На реках, в местах быстрого течения, могут образовываться промоины и толщина льда может быть недостаточной, чтобы выдержать вес человека. Не менее опасным может быть лед у зарослей прошлогодней растительности, у коряг, затопленного кустарника, около прорубей и в местах, где в водоем впадают ручьи и бьют источники.

Госинспектор Евгений Сухов привел примеры несчастных случаев, которые случались с детьми и взрослыми на водных объектах зимой, объяснил их причины и напомнил ребятам о правилах поведения в экстремальной ситуации: что делать и как оказать первую помощь при происшествии на воде и, главное, как избежать чрезвычайных ситуаций.

В завершение урока школьники повторили номера телефонов экстренных служб, а для закрепления полученных знаний получили памятки с основными правилами безопасности на льду.

Скачать оригинал