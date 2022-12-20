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Инспекторы ГИМС СО рассказывают школьникам о правилах безопасного поведения на льду водоемов

20 декабря 2022 22:03
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Во время урока было уделено внимание и вопросам оказания помощи, в случае, если человек провалился под лед и получил обморожение.

В образовательных учреждениях Самарской области проводятся занятия, направленные на предупреждение происшествий на воде в зимний период. Разобраться в правилах безопасного поведения детям помогают сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области. Одно из таких занятий прошло в школе № 145 Куйбышевского района города Самары.

Как сообщалось ранее, на водоемах региона начался процесс ледостава. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» на сегодняшний день на реке Большой Кинель наблюдается неполный ледостав, на реках Самара, Сок, Чапаевка – ледостав. На реке Волга в районе г.о. Тольятти – ледостав с полыньями и вода на льду, в районе г.о. Сызрань – ледостав, у г.о. Самара – забереги, ледяная перемычка ниже поста, с. Зольное – забереги.

Большинство детей любят играть на льду, многим не терпится побыстрее достать коньки и проехать по замерзшей глади, но такая поспешность в период ледостава может привести к печальным последствиям.

Мальчишки и девчонки направляются на покрытые еще непрочным льдом водоемы, зачастую не зная элементарных правил безопасного поведения на водных объектах. Поэтому инспекторы ГИМС проводят открытые уроки безопасности в школах. Целью подобных занятий является формирование у детей представления о правилах безопасного поведения на льду, разъяснение причин несчастных случаев на водных объектах, правил поведения в случае опасности.

Руководитель самарского отделения Центра ГИМС старший госинспектор по маломерным судам Денис Форрат рассказал ребятам об основных правилах безопасного поведения на льду водоемов, предостерег от опасности выхода на него в период становления льда.

Школьники с интересом слушали рассказ специалиста о том, что толщину льда можно узнать по цвету, что проведение игр на льду опасно, и что при низких температурах шансы на спасение значительно уменьшаются.

Инспектор самарского отделения Центра ГИМС Надежда Разумова привела примеры несчастных случаев, когда трагедии на воде можно было избежать при соблюдении простых правил безопасности. Также ребята узнали, как правильно вести себя в той или иной экстремальной ситуации, что делать и как оказать первую помощь при несчастном случае на воде и, главное, как избежать чрезвычайных ситуаций.

Для большей наглядности рассказ сотрудников МЧС России сопровождался демонстрацией слайдов на тему безопасного поведения на льду водоемов.

Во время урока было уделено внимание и вопросам оказания помощи, в случае, если человек провалился под лед и получил обморожение. Учащимся объяснили, что спасать пострадавшего надо осторожно, ни в коем случае не подходя близко к образовавшейся майне, следует подбираться к нему ползком, выдвигая впереди себя длинный шест или доску, или бросить утопающему с безопасного расстояния конец толстой веревки с широкой петлей, которую тот набросит на себя.

В завершение мероприятия ребята получили от инспекторов памятки с правилами поведения на водоемах зимой и пообещали неукоснительно им следовать не только в предстоящие зимние каникулы, но и в любые другие дни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГИМС СО

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