Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона
На конечную остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12.
Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона

15 августа 2025 17:20
98
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 

Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 

Специалисты напоминают владельцам маломерных судов о том, что на каждом пассажире должен быть надет спасательный жилет. 

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на управление судном и судовой билет.
 
Отправляясь на водоем, надо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду.
 
При высокой волне выходить на воду наиболее опасно на резиновых лодках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

