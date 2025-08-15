Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона

Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде.
Специалисты напоминают владельцам маломерных судов о том, что на каждом пассажире должен быть надет спасательный жилет.
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на управление судном и судовой билет.
Отправляясь на водоем, надо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду.
При высокой волне выходить на воду наиболее опасно на резиновых лодках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО