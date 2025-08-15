Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона

98

Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде.

Специалисты напоминают владельцам маломерных судов о том, что на каждом пассажире должен быть надет спасательный жилет.

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на управление судном и судовой билет.



Отправляясь на водоем, надо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду.



При высокой волне выходить на воду наиболее опасно на резиновых лодках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО