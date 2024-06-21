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Инспектор-кинолог из Самарского региона рассказал о службе

21 июня 2024 12:46
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Инспектор-кинолог из Самарского региона рассказал о службе

Кинолог и собака проводят много времени вместе, поэтому собака по тембру голоса сотрудника понимает его настроение, и что от нее хотят.

 

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем кинолога.

Четвероногие в рядах подразделений МВД России не носят погоны, но помогают раскрывать самые запутанные и сложные преступления, не требуют наград и поощрений, но честно и самоотверженно выполняют свою работу, ежедневно подтверждая свою верность и преданность человеку.

О службе и о собаках, которые стоят на страже безопасности Новокуйбышевска, рассказал инспектор-кинолог кинологической группы старший лейтенант полиции Виталий Орешин. Виталий пришел на службу в ОВД в 2007 году на должность полицейского (конвоя) в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Когда в 2015 году в отделе МВД России по городу Новокуйбышевску появилась офицерская должность инспектора-кинолога, перевёлся. И достался ему щенок Чарли, которого Виталий и вырастил. Чарли специализируется на поиске человека по следу.

– Кинолог самостоятельно дрессирует собаку в соответствии с её специализацией, – рассказал Виталий Владимирович. – Собака должна быть в отличной физической форме и идеально здоровой. Все это обязанность кинолога: кормить, убираться в вольере, выгуливать. Наши собаки живут в просторных вольерах в отделе полиции. Ежегодно проходят специализацию, ветеринарную комиссию, сдают анализы, делают прививки. Вместе с Чарли я уже девять лет. Он уже пенсионер, но в хорошем состоянии и служит отлично, это сильный, здоровый и умный пес.

Когда полицейская собака «выходит на пенсию», кинолог либо оставляет её себе, либо отдаёт в добрые руки. Виталий говорит, что не оставит Чарли, вместе пойдут на заслуженный отдых. Да и сейчас в выходные и отпуск забирает его к себе домой, где у пса уже есть свое место.

– Мы вместе проводим много времени, у нас налажен тесный контакт, – продолжает Орешин. – Чарли по тембру голоса понимает мое настроение, и что от него хотят.

Благодаря дрессировке, служебные собаки держатся в строгих рамках, ждут команды для выполнения. Невозможно предугадать ежедневную нагрузку на собаку. Иногда выдаётся несколько спокойных дней, а иногда бывают выезды по пять-шесть раз в сутки. Основная часть вызовов происходит ночью и рано утром. Чарли помогает раскрывать грабежи и кражи, берёт след, чтобы установить, в каком направлении пошёл преступник. Однажды Чарли удалось отследить путь грабителя дорогостоящей техники из гаража, хоть преступление было совершено сутками раньше.

Виталий Орешин уверен, что «главное любить собаку, она чувствует эту любовь и отвечает тем же. Так же важно вкладывать в четвероногих большое количество сил и труда, только так получится воспитать настоящего напарника, на которого всегда и во всем можно положиться».

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