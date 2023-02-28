Инклюзивный ресурсный центр в Самаре приглашает на уникальную ярмарку вакансий

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Организаторы мероприятия пригласили представителей крупнейших компаний региона для того, чтобы любой соискатель смог прямо на площадке напрямую пообщаться с ними, предложить свое резюме и обсудить условия трудоустройства. Эти организации уже сейчас готовы взять человека с инвалидностью в штат или предложить ему стажировку. Нужно всего лишь прийти на мероприятие и заявить о себе.

С 1 по 3 марта на площадке Общественного центра Сбера (Самара, Вилоновская, 13) пройдёт инклюзивная ярмарка вакансий. На мероприятии наряду с традиционным перечнем вакансий, будет возможность освоить актуальные технологии карьерного развития, а также лично познакомиться с представителями работодателя, получить консультацию и научиться составлять резюме.



В программе:

1 марта в 11:00 для бизнес-сообщества выступят специалисты со следующими темами:

• С какими юридическими трудностями может столкнуться работодатель при приёме на работу соискателя с ОВЗ?;

• Особенности взаимодействия с людьми с инвалидностью в зависимости от их нозологии;

• Технические средства реабилитации (их особенности) и инфраструктура под них, варианты адаптации помещений.

2 марта в 11:00 для инклюзивного сообщества пройдёт ряд лекций на следующие темы:

• Вопросы выплат социальных пособий и бесплатной юридической помощи;

• Концепция ESG в Сбере, тенденции на рынке;

• Как правильно составить резюме и преподнести себя на собеседовании.

3 марта в 11:00 участники ярмарки вакансий смогут напрямую пообщаться с представителями работодателей, обсудить условия устройства на работу, предложить свое резюме. Соискатели смогут узнать все о будущей работе. Среди работодателей – крупные компании региона, готовые взять специалиста с инвалидностью в штат, либо предложить ему стажировку.