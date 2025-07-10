Информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещённой в России

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Суд по иску прокуратуры города Москвы признал запрещённой к распространению на территории России информацию о продаже ответов на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена и всероссийских проверочных работ — 2025, пишет РТ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга сети интернет, в ходе которого были выявлены незаконные ресурсы.

«Суд… признал сведения, размещённые на интернет-сайтах, запрещёнными к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.