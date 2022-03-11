Информация о предоставлении Госавтоинспекцией региона государственных услуг

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По линии Госавтоинспекции, МВД России осуществляется предоставление следующих государственных услуг:

1. регистрация транспортных средств;

2. проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений;

3. выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

4. выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства;

5. выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Наиболее востребованными государственными услугами являются регистрация транспортных средств и проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений.

За 2021 год по заявлениям граждан РЭП ГИБДД проведено 307496 регистрационных действий, выдано 128295 национальных водительских удостоверений.

Правовые и организационные основы государственной регистрации транспортных средств установлены Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона, государственный учет проданного транспортного средства прекращается по заявлению его прежнего владельца, в случае, если новый владелец данного транспортного средства в течение десяти дней со дня приобретения не обратился в регистрационное подразделение для внесения соответствующих изменений в его регистрационные данные. Для получения государственной услуги в регистрационное подразделение Госавтоинспекции может обратиться как владелец транспортного средства, так и его представитель.

Вместе с тем, в настоящее время владелец транспортного средства имеет возможность прекратить его государственный учет без очного посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции, направив в электронном виде, посредством Единого портала государственных услуг, соответствующее заявление и копию договора купли-продажи автомобиля.

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в электронном виде.

Гражданам, прибывающим в подразделения Госавтоинспекции для получения государственных услуг, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Сообщаем, что наиболее комфортным периодом времени для получения государственных услуг является четверг и пятница в промежутке времени с 15:00 до 17:00.

Преимущества пользования порталом Государственных услуг www.gosuslugi.ru:

- сокращаются сроки предоставления услуг;

- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;

- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

- снижаются коррупционные риски;

- снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг;

- с 01.01.2017 размеры государственной пошлины, установленные главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения указанных юридически значимых действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (статья 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 475-ФЗ).

Размеры государственной пошлины с учетом скидки:

Регистрация транспортного средства:

- госпошлина за выдачу регистрационных знаков: 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы: 1500 рублей или 1050 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС: 500 рублей или 350 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС: 350 рублей или 245 рублей, с учетом скидки;

-госпошлина за выдачу паспорта ТС: 800 рублей или 560 рублей, с учетом скидки.

Выдача водительских удостоверений:

- госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения: 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу международного водительского удостоверения: 1600 рублей или 1120 рублей, с учетом скидки.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области