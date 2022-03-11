Информация о предоставлении Госавтоинспекцией региона государственных услуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Губернатор принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
Дмитрий Азаров: «Поддержка бизнеса – одна из важнейших задач налоговой службы в условиях санкций»
Наряды спецроты ДПС Самарской области проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП на территории региона. 
В регионе функционирует система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения
Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации.
Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут
Наиболее острой проблемой на сегодня является удорожание строительства.
Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в Правительстве СО
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. 
В Самаре пройдут игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области»
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы.
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Информация о предоставлении Госавтоинспекцией региона государственных услуг

11 марта 2022 15:12
138
Наиболее востребованными государственными услугами являются регистрация транспортных средств и проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений.

По линии Госавтоинспекции, МВД России осуществляется предоставление следующих государственных услуг:

1.      регистрация транспортных средств;

2.      проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений;

3.      выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

4.      выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства;

5.      выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Наиболее востребованными государственными услугами являются регистрация транспортных средств и проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений.

За 2021 год по заявлениям граждан РЭП ГИБДД проведено 307496 регистрационных действий, выдано 128295 национальных водительских удостоверений.

Правовые и организационные основы государственной регистрации транспортных средств установлены Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона, государственный учет проданного транспортного средства прекращается по заявлению его прежнего владельца, в случае, если новый владелец данного транспортного средства в течение десяти дней со дня приобретения не обратился в регистрационное подразделение для внесения соответствующих изменений в его регистрационные данные. Для получения государственной услуги в регистрационное подразделение Госавтоинспекции может обратиться как владелец транспортного средства, так и его представитель.

Вместе с тем, в настоящее время владелец транспортного средства имеет возможность прекратить его государственный учет без очного посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции, направив в электронном виде, посредством Единого портала государственных услуг, соответствующее заявление и копию договора купли-продажи автомобиля.         

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в электронном виде.

Гражданам, прибывающим в подразделения Госавтоинспекции для получения государственных услуг, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Сообщаем, что наиболее комфортным периодом времени для получения государственных услуг является четверг и пятница в промежутке времени с 15:00 до 17:00.

Преимущества пользования порталом Государственных услуг www.gosuslugi.ru:

-        сокращаются сроки предоставления услуг;

-        уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;

-        ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

-        снижаются коррупционные риски;

-        снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг;

-        с 01.01.2017 размеры государственной пошлины, установленные главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения указанных юридически значимых действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (статья 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 475-ФЗ).

Размеры государственной пошлины с учетом скидки:

Регистрация транспортного средства:

- госпошлина за выдачу регистрационных знаков: 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы: 1500 рублей или 1050 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС:  500 рублей или 350 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС: 350 рублей или 245 рублей, с учетом скидки;

-госпошлина за выдачу паспорта ТС: 800 рублей или 560 рублей, с учетом скидки.

Выдача водительских удостоверений:

- госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения: 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу международного водительского удостоверения: 1600 рублей или 1120 рублей, с учетом скидки.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
217
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
218
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1841
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
500
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1953
Весь список