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Информация для жителей Самарской области по вопросам миграции

25 февраля 2022 13:08
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Информация для жителей Самарской области по вопросам миграции

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области информирует, что в связи ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях Самарской области прием заявителей на оказание государственных услуг в сфере миграции осуществляется по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), а также по телефону.

С подробной информацией о режиме работы подразделений по вопросам миграции, а также необходимых документах для получения государственных услуг можно ознакомиться на сайте увм.63.мвд.рф.

Вместе с тем, напоминаем, что с 01.01.2022 у работодателей и заказчиков работ (услуг) появилась возможность подачи уведомлений о заключении, прекращении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, а также об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) – высококвалифицированному специалисту, по средствам Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также информируем о том, что подать заявление о продлении сроков предоставления временного убежища на территории Российской Федерации и пройти процедуру переучета лиц, признанных беженцами, вы можете ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и с 13.45 час. до 17.30 час., по пятницам с 9.00 час. до 13.00 час. и с 13.45 час. до 15.15 час., по адресу: г. Самара, ул. Черногорская, д. 2. С подробной информацией о порядке получения услуги можно ознакомиться на сайте УВМ ГУ МВД России по Самарской области (увм.63.мвд.рф) в разделе «Для граждан - Государственные услуги» или по телефону: 8 (846) 211-01-58.

По вопросу постановки на учет в качестве участника (члена семьи) Государственной программы и подачи заявлений на получение государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных Государственной программой, вы также можете обратиться в УВМ ГУ МВД России по Самарской области без предварительной записи. Подробная информацию о режиме работы, порядке получения услуги доступна на сайте УВМ ГУ МВД России по Самарской области (увм.63.мвд.рф), а также по телефону: 8 (846) 211-01-47.

Для участия в собеседовании (беседе), необходимом в рамках процедуры признания иностранного гражданина носителем русского языка, следует обратиться по телефону: 8 (846) 211-01-40.

 

Теги: Акценты

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