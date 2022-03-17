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Информационный центр СК России запустил канал в телеграме для оперативной связи с населением

17 марта 2022 12:49
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Информационный центр СК России запустил канал в телеграме для оперативной связи с населением

Телеграм-канал Информационного центра Следственного комитета Российской Федерации t.me/infocentrskrf стал еще одним электронным каналом связи, по которому граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство, в том числе на имя Председателя СК России А.И. Бастрыкина.

Информационный центр – новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.

В Информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой популярностью пользуется аккаунт в социальной сети Инстаграм @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную Председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу Информационного центра vk.com/infocentrskrf;  в Одноклассниках — через группу  ok.ru/group/61254572769397.

Для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

- «Ребенок в опасности»;

- «Телефон доверия»;

- «Остановим коррупцию»;

- «Давление на бизнес»;

- «Справочная информация».

Ежедневно в Информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.

Информационный центр ежесуточно докладывает Председателю СК России о результатах взаимодействия с гражданами, что позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав участников уголовного судопроизводства и, в первую очередь, защитить и восстановить  права людей, пострадавших от преступных деяний.

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