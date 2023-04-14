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Срок уплаты авансового платежа по упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2023 года – 28 апреля 2023 года.
Информационное сообщение: приближается срок подачи Уведомления при применении УСН
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Информационное сообщение: приближается срок подачи Уведомления при применении УСН

14 апреля 2023 14:15
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Срок уплаты авансового платежа по упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2023 года – 28 апреля 2023 года.

УФНС России по Самарской области напоминает: в связи с введением с 1 января 2023 года института Единого налогового счета  у налогоплательщиков, являющихся плательщиками тех налогов, по которым предусмотрена авансовая система уплаты налогов, в частности, это налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  возникает обязанность по представлению в налоговый орган Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Принимая во внимание, что срок уплаты авансового платежа по упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2023 года – 28 апреля 2023 года, срок представления Уведомления с указанием суммы авансового платежа по налогу по упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2023 года - не позднее 25 апреля 2023 года. Соответственно, при уплате авансового платежа за 1 полугодие 2023 года – 25 июля 2023 года, за 9 месяцев 2023 года – 25 октября 2023 года.

Уведомление представляется во всех случаях уплаты суммы авансового платежа по налогу по упрощенной системе налогообложения, за исключением случаев уплаты авансового платежа платежным поручением со статусом налогоплательщика «02» с корректным указанием всех остальных реквизитов, позволяющих идентифицировать платеж: КБК, ОКТМО, налоговый период. В таких случаях в течение 2023 года Уведомление представлять не требуется, так как при корректном заполнении платежного поручения Уведомление сформируется автоматически налоговым органом.

Форма, порядок заполнения и формат представления Уведомления установлены Приказом ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047.

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