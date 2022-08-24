Икона божьей матери «Избавительницы от бед» прибыла в Тольяттинское соединение спецназа ЦВО

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Представители военного духовенства привезли икону божьей матери «Избавительницы от бед» из Свято-Троицкого храма в соединение специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), для проведения молебна и торжественного ритуала помазания личного состава.

Для спецназовцев был проведен специальный молебен, благословляющий их на ратные подвиги, избавление от бед и очищения. После этого верующие военнослужащие смогли прикоснуться к одной из знаменитых православных святынь и поучаствовать в священном церковном ритуале помазания.

Аналогичные службы с иконой божьей матери пройдут и в других воинских частях и соединениях дислоцированных в Самарской и Оренбургской областях. Для этого святыню перевезут к местам проведения ритуалов в сопровождении двух священнослужителей.