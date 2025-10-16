ИК № 26 УФСИН СО посетили представители органов власти

133

Исправительную колонию № 26 УФСИН России по Самарской области посетили представители органов власти в сопровождении начальника УФСИН по Самарской области Алексея Климова. В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол и глава муниципального района Волжский Александр Шарков.

В ходе визита проверялись условия проживания в спальных помещениях, состояние медицинских помещений и столовой для осуждённых. Особое внимание уделяли производственным участкам и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности.

По завершении обхода прошёл комиссионный приём осуждённых, где им предоставили консультации по правовым вопросам, включая порядок обращения в органы прокуратуры, защиту прав и свобод, а также механизмы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО