ИИ поможет сократить сроки создания лекарств

Искусственный интеллект помогает сократить сроки исследований при создании новых лекарств, а значит ускорить их выпуск и доступность для населения. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" на полях конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" заявил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, пишет Смотрим.

По его словам, современная наука способна очертить круг "биологических мишеней" и без применения ИИ, однако в ряде исследований искусственный интеллект играет большое значение.