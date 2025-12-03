ИИ поможет сократить сроки создания лекарств

Искусственный интеллект помогает сократить сроки исследований при создании новых лекарств, а значит ускорить их выпуск и доступность для населения. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" на полях конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" заявил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, пишет Смотрим.
По его словам, современная наука способна очертить круг "биологических мишеней" и без применения ИИ, однако в ряде исследований искусственный интеллект играет большое значение.
"Очень большое значение играет помощь искусственного интеллекта в определении пространственной структуры будущих лекарств и потенциального их поведения на ранних стадиях клинического изучения. Это, конечно, позволяет сократить ранние стадии исследований, несколько ужать, и тем самым обеспечить более скорую доступность лекарственных препаратов", – сообщил Сергей Глаголев.