Игроку "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву назначено консервативное лечение

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Начальник медицинского штаба ПФК "Крылья Советов" Кюри Чачаев – о состоянии здоровья игрока нашей команды Сергея Пиняева:

"Сергей прошёл дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель. Спортивный этап реабилитации игрок будет проходить в расположении "Крыльев Советов".

От лица футбольного клуба "Крылья Советов" хотел бы поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за большую помощь в ситуации с Сергеем Пиняевым, за здоровье которого переживают не только болельщики нашей команды, но и вся футбольная общественность страны. Благодаря Дмитрию Игоревичу все удалось сделать оперативно и на самом высоком уровне. Сергею – здоровья, мы все ждем его на футбольном поле!"

Фото: ФК "КС"