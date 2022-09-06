Игроки ВК «Нова» вновь привились от коронавируса

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Сегодня игроки и тренерский штаб волейбольного клуба «Нова» вновь прошли вакцинацию от коронавируса. Спортсмены давно решили, для них это важная процедура: заболеет один – заболеет вся команда.

«Каждый волнуется за безопасность в своей семье, за безопасность партнеров, с которыми играет. И, соответственно, зрителей, которые приходят на игру. Нам их тоже очень хотелось бы видеть – это наша поддержка. Поэтому и решили обезопасить себя и своих близких», - рассказывает игрок клуба Никита Еремин. Для либеро – игрока, который выполняет защитные функции в команде, – думать и о защите организма привычное дело. Для него это уже вторая вакцинация. Сегодня прививки от коронавируса сделали всей командой - впереди у ребят ответственный период – им предстоит второй этап Кубка России по волейболу.

То, что сегодня подумать о защите своего организма необходимо всем, подчеркивают и специалисты.

«Очень важно именно сейчас, когда идет начальный период роста заболеваемости вирусными инфекциями, формировать стойкий иммунитет — как индивидуальный, так и коллективный. Поэтому я всех призываю сделать прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции», - подчеркивает руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

«Когда жители будут определять для себя календарь прививок, они должны помнить, что прививки от новой коронавирусной инфекции делаются два раза в год, а прививки от гриппа – раз в год. Допустимо использование сразу двух вакцин: можно вакцинироваться от коронавируса и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это обеспечит защиту сразу от двух инфекций», - поясняет лавный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Стребкова.

Если же вакцина от коронавируса уже сделана ранее, врачи советуют привиться от гриппа не менее через месяц после вакцинации от COVID-19.

Как отмечают специалисты, новая волна COVID-19 отличается от предыдущей, весенней. Весенний штамм коронавируса "омикрон" заболевшие в основном переносили довольно легко. Сегодняшний вариант нового штамма характеризуется более высокой температурой, лихорадкой, более выраженной интоксикацией, хотя, как правило, не заканчивается пневмонией и протекает в течение 3-4-х дней. При этом врачи отмечают у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, которые заразились COVID-19, резкое усугубление всех симптомов хронических заболеваний.

«Коронавирус по-прежнему очень коварен, — пояснила Елена Стребкова. — Сегодня чаще заболевают те жители, даже молодые, которые 3-4 месяца назад уже перенесли COVID-19. Поэтому всегда надо помнить о защите от тяжелого течения болезни и своевременно проходить ревакцинацию».

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик также подчеркивает, что вакцинопрофилактика помогает защититься от тяжелого течения гриппа: «Прежде всего необходимо привить от гриппа младших школьников, затем остальных детей, студентов, взрослых. Особое внимание надо обратить на тех детей и взрослых, которые имеют хронические заболевания. Кроме вакцинопрофилактики никакого другого метода защиты от гриппа не существует».

Эксперты подчеркивают, что одновременное заражение COVID-19 и гриппа может иметь тяжелые последствия для здоровья и жизни и призывают жителей защититься от инфекций с помощью прививок в самом начале осени.

Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники или горячей линии 122.

Фото: департамент информационной политики СО



