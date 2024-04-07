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Игорь Осинькин провел 150-й матч на посту главного тренера «Крыльев Советов»

7 апреля 2024 14:50
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Матч с «Уралом» стал для него юбилейным.

Матч с «Уралом» стал для него юбилейным — 150-м в качестве главного тренера зелено-бело-синих, сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов». 

Под его руководством «Крылья» дошли до финала Кубка России в 2021 году, стали победителями ФНЛ, установив множество рекордов, стали 8-ми в чемпионате 2021/22 – это лучший результат клуба за последние 15 лет, являются одной из самых забивающих команд в чемпионате 2023/24.

Желаем Игорю Витальевичу и его тренерскому штабу не останавливаться на достигнутом, а продолжать брать новые высоты!

 

Фото:   пресс-служба ПФК «Крылья Советов»

Теги: Крылья Советов Самара

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