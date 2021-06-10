Игорь Комаров оценил работу Центров управления регионами

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В среду, 9 июня, Центр управления регионом Нижегородской области посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров. В рамках визита гостя познакомили с работой региональных ЦУРов и окружного ЦУР.

Окружной ЦУР, созданный в мае 2021 года, – это структурное подразделение АНО «Диалог Регионы», которое будет отвечать за экспертно-аналитическую работу с регионами ПФО, в том числе подготовку аналитических материалов для аппарата полпреда в ПФО, выявление рисков и возможностей, организацию информационных кампаний, мониторинг медиапространства и др.

Главная задача региональных Центров – координация работы по мониторингу и обработке всех видов обращений жителей, поступающих в органы исполнительной власти и местного самоуправления. На встрече подчеркнули, что ЦУР – это не орган исполнительной власти, но работает с ними в тесном партнерстве и плотном взаимодействии, предлагая системное решение проблем.

«Полезная и значимая работа, – отметил Игорь Комаров. – Работа ЦУР связана с решениями, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством, различными внутренними инструкциями. И эта связь с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, независимо от субъективных оценок».

Центр управления регионом Самарской области входит в первую тройку территорий ПФО по качеству работы в системе «Инцидент Менеджмент», наряду с Удмуртией и Ульяновской областью. В месяц органы власти отвечают на почти 7 тысяч сообщений в соцсетях.

В ходе своего рабочего визита весной 2021г. в Центр управления регионом Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил оперативность решения вопросов жителей в соцсетях и акцентировал внимание на том, что обращение не может считаться отработанным, если не предпринято конкретных действий, а лишь рекомендовано обратиться в тот или иной орган. По его мнению, необходимо придерживаться принципа «единого окна».

Напомним, ЦУР Самарской области начал работу в ноябре 2020 года. Это координационный центр, который занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от жителей региона, которые они оставляют в открытых источниках в сети Интернет и на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». За полгода работы ЦУР Самарской области обработал 34 тысячи сообщений жителей в соцсетях. Самые частые вопросы касаются ЖКХ – 9 345 сообщений, состояния дорог – 6 496 сообщений и благоустройства – 5 863.

В ходе рабочей встречи 9 июня участники договорились о том, что Нижегородский ЦУР будет делиться опытом и передовыми наработками с окружным ЦУРом. Так, директор нижегородского ЦУРа Алексей Ушаков рассказал гостям, что за первый квартал 2021 года отработано 93,61% обращений и сообщений граждан, поступивших в ОИВ, ОМСУ и подведомственные им организации и учреждения (информационная система «Инцидент-Менеджмент», портал обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», горячие линии, обращения). Время первой реакции на сообщения пользователей в социальных сетях сократилось с 6,5 до 4 часов. Кроме того, была разработана программа обучения для госслужащих, ответственных за обратную связь.

ЦУР Нижегородской области разработал и внедрил комплексный рейтинг работы МСУ и органов исполнительной власти в соцсетях. Оценки выставляются за ведение профильных сообществ и качество обратной связи с жителями – учитывается скорость реакции и качество ответов. Цель создания рейтинга – привести качество обратной связи к единому высокому стандарту. Уже 10 регионов, в том числе из ПФО, запросили у ЦУРа Нижегородской области практику рейтингования.

Аппарат полпреда выразил готовность оказать содействие в дальнейшем распространении системы рейтингов в другие регионы округа