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Игорь Комаров возложил цветы в память о погибших в Казани

12 мая 2021 15:28
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12 мая в Татарстане объявлено днем траура. 

12 мая полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с прибывшим в Казань председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным и Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым навестили в больнице детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175.

После посещения больницы Александр Бастрыкин, Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили место трагедии, где возложили цветы в память о погибших. 

Полпред также принял участие в совещании, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, что 11 мая 2021 г. в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. 

На место трагедии сразу же вылетел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Полпред вместе с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и Министром здравоохранения Михаилом Мурашко навестили детей в больнице. Также Игорь Комаров провел встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. 

«Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга сети Интернет до непосредственного обеспечения безопасности образовательных учреждений», - сказал Игорь Комаров.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. 

Теги: Игорь Комаров Казань цветы

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