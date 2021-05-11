Игорь Комаров: «Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности»

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11 мая 2021 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл в Казань в связи с трагедией, произошедшей в школе №175.

Полпред встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой глава региона доложил о мерах, принятых для обеспечения безопасности учебных заведений, а также рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе: 1 миллион семьям погибших, 400 тысяч людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч – получившим ранения легкой степи.

«Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности», - отметил Игорь Комаров. Полпред подчеркнул готовность регионов округа оказать всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО и Президент Татарстана совместно с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и Министром здравоохранения Михаилом Мурашко, прибывшими в Республику по поручению Главы государства, посетили пострадавших, находящихся в больнице. Игорь Комаров пожелал детям скорейшего выздоровления.

Главный врач больницы доложил, что лечебное учреждение Казани обеспечено всем необходимым, в том числе достаточными запасами компонентов крови, лучшие врачи страны консультируют казанских специалистов. Кроме того, в Казань был направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием.

В детской республиканской клинической больнице Игорь Комаров принял участие в совещании под руководством Михаила Мурашко, где обсуждались меры, предпринимаемые по помощи пострадавшим и семьям погибших.

Планируется, что полпред также проведет совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

Напомним, утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. Есть погибшие (7 детей и 2 взрослых) и раненые. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.