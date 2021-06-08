Игорь Комаров провел прием граждан

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8 июня 2021 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей Республики Мордовия, Кировской, Пензенской и Самарской областей. В мероприятии также приняли участие главы регионов, представители органов исполнительной власти, главные федеральные инспекторы регионов ПФО.

Жительница Республики Мордовия обратилась с просьбой о содействии в строительстве сельского Дома культуры в поселке Барашево Теньгушевского района. По ее словам, отсутствие культурно-досугового учреждения – это одна из важнейших проблем для жителей поселка. В настоящее время все массовые мероприятия проводятся либо на открытых площадках, либо в актовом зале Барашевской среднеобразовательной школы. Врио главы Республики Мордовия Артем Здунов доложил, что в 2020 году была разработана проектно-сметная документация на строительство сельского Дома культуры и получено положительное заключение государственной экспертизы. В адрес Министерства культуры РФ направлена заявка для участия в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Полномочный представитель поручил Артему Здунову принять меры по строительству сельского Дома культуры в пос. Барашево с докладом о выполнении до 25.12.2022г.

Следующее обращение, поступившее в приемную Президента страны Владимира Путина, касалось ремонта дорожного покрытия от п. Соколовка до г. Зуевка Зуевского района Кировской области. По словам жительницы п. Соколовка, дорога в большей части грунтовая, асфальто-бетонное покрытие отсутствует. В 2021-2022 гг. планируется выполнить работы по устройству дорожного полотна в два этапа. Игорь Комаров поручил губернатору Кировской области Игорю Васильеву принять меры по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Косино-Соколовка-Суна-Мусихи, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения ремонтных работ и безопасность дорожного движения с докладом о выполнении до ноября 2022 г.

Жительница Пензенской области обратилась в адрес Главы государства Владимира Путина с просьбой о содействии в строительстве средней общеобразовательной школы в с. Чемодановка Бессоновского района. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал полпреда, что строительство школы на 375 мест запланировано в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Заключено соглашение между министерством образования Пензенской области и администрацией Бессоновского района о предоставлении субсидии на строительство из федерального и регионального бюджетов. Завершить работы планируется до декабря 2022 года. Игорь Комаров поручил Олегу Мельниченко принять меры по строительству новой общеобразовательной школы в с. Чемодановка с докладом о выполнении до конца 2022 г.

В ходе приема было рассмотрено также обращение жителя Самарской области о содействии в строительстве амбулатории ГБУЗ Самарской области Сызранской центральной районной больницы в поселке городского типа (пгт.) Балашейка. По словам заявителя, капитальный ремонт здания не проводился со времен постройки (1964г.), отопление и электропроводка пришли в негодность, стены дали трещины. В 2021 году предусмотрены мероприятия по возведению нового модульного здания для размещения врачебной амбулатории в пгт. Балашейка. Для решения вопроса предусмотрено софинансирование из федерального и областного бюджетов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил Игорю Комарову, что работы по подготовке основания врачебной амбулатории начались 21.05.2021 года и завершение строительных работ планируется к началу ноября 2021 года. Полпред поручил Дмитрию Азарову принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию модульного здания врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сызранской центральной районной больницы в пгт. Балашейка с докладом о выполнении до 01.12.2021 г.

Главным федеральным инспекторам регионов ПФО, принимавшим участие в личном приеме граждан, полпред поручил взять решение всех указанных вопросов на контроль.